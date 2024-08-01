Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabında dahil olacak temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:45
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

KURA ÇEKİMİ 5 AĞUSTOS'TA

Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri Galatasaray'ın play-off rakibi olacak.

Sarı-kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.


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