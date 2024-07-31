Galatasaray Işık Kaan Arslan'ın ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Işık Kaan Arslan'ın TFF 1. Lig kulübü Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.
VAN SPOR FK'YE KİRALANMIŞTI
Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, geçen sezonu Van Spor FK'de geçirdi. Işık Kaan daha önce de Sarıyer, Ergene ve Fethiye'de kiralık olarak forma giydi. Genç oyuncu Galatasaray A Takımı formasını sadece 2 kez giyebildi.
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