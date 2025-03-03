Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı: 'Okan Buruk gelecek sezon olmaz'
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"KİM KURTULDU"
Ebru Kılıçoğlu: "Kasımpaşa karşısında, Galatasaray’ın oynadığı futbol; yürümeye yeni öğrenen bir bebeğin koşması gibi. Düşecek orası kesin. Ne zaman ve ne şiddette o belli değil. En azından tam bir takım olduklarını kanıtlıyorlar. Zira, teknik kadro da dahil “tam takım” kötü bir performans bu. Kasımpaşa ise hem rakibinin bu halinden başarıyla yararlanıyor hem de daha fazla “doğru”su var… Galatasaray 70’ten sonra silkelenip kendine geliyor. Nispeten daha karakterli bir futbol sergiliyor. Sonuç? Üç puan bir o tarafa bir bu tarafa meylediyor. Sonunda paylaşılıyor. Birisi paçayı kurtarıyor ama kim? Belli değil… "(Cumhuriyet)
"BURUK İLE MOURİNHO ARASINDAKİ FARK: YANLIŞTA ISRAR"
Uğur Meleke: "Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı." (Hürriyet)
"BURUK GELECEK SEZON OLMAZ"
Bülent Timurlenk: "Muslera ve Osimhen'e rağmen Okan Buruk, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 3-3'ün mimarı olmayı başardı… Şampiyonluğu kazanır-kaybeder hiç fark etmez, kupa maçında kenardan 0-0 yapan ve dün değişikliklerle "Yok artık" dedirten Okan Buruk, bu sezon ligde namağlup olan Galatasaray'ın gelecek sezondaki teknik direktörü değildir…" (Sabah)
"GALATASARAY CEPTEN YİYOR"
Osman Şenher: "Bu maça çıkarken altı puan ilerdeydin. Cebinden çıkartıp iki puanını verdin, o birikmiş avantajını kullanamadın. Böyle futbol oynamaya devam edersen de cebinde hiç bir şey kalmayacak. Maç süresince iki kez öne geçiyorsun... Senin futbolcularının hepsine yıldız diye hitap ediyoruz. Böyle bir avantajı nasıl kullanamazsın benim aklım almıyor. İlerleyen haftalarda çok daha zor maçlar olacak. Onların altından nasıl kalkacaksın?" (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon