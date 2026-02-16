Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Juventus maçı açıklaması!

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, ülkesinin basınından Globo’ya Juventus maçına ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce de iyi futbol oynuyordum ama gol katkısı konusunda yetersiz kalıyordum. Bu sezon, hem goller hem de sahadaki performansım açısından en iyi form dönemimi yaşadığıma inanıyorum."

JUVENTUS MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

"Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler her zaman çok yüksek. Juventus çok güçlü bir rakip, üst düzey bir takım olduklarını biliyoruz. Burada Galatasaray'da herkes, taraftarlar, kulüp, bu turu geçmeyi gerçekten çok istiyor. Galatasaray 20 yıl kadar önce Avrupa şampiyonluğunu kazandı, bu yüzden insanlar bir üst tura yükselmeyi ve bu turnuvada tarih yazmaya devam etmeyi hayal ediyor."

"Sao Paulo'ya kesinlikle döneceğim. Daha fazlasını başaramadığım için bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bazen kulübü düşündüğümde sabırsızlanıyorum bile, çünkü orada inanılmaz yıllar geçirdim ve daha nice yıllar geçirmek istiyorum. Şu anda aklımda bu yok, ama çok uzak olmayan bir gelecekte odak noktam bu olacak. Daha önce de söylediğim gibi, kariyerimin sonunda koşamaz veya katkıda bulunamaz halde Sao Paulo'ya dönmek istemiyorum. İyi bir zamanda, iyi oynayarak, kulübe değer katarak ve şampiyonluklar kazanarak geri dönmek istiyorum."

"ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN VAR"

"Günümüz futbolu çok tahmin edilemez çünkü çok fazla değişken var. Maç öncesinde açık görünen şeyler, sahada her zaman geçerli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de bunu gösterdi. Dünya futbolunun devlerinden Liverpool ile karşılaştık ve son derece zor bir maçı kazanmayı başardık. Öte yandan, favori olarak Union Saint-Gilloise ile karşılaştık ve kaybettik."