Galatasaraylı yönetici Barış Alper'le ilgili net konuştu: 'Menajer sorunu varsa bunu çözeriz'

11.09.2025 13:20:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalar yaptı.

OSİMHEN'İN FRANKFURT MAÇINDA OYNAMASINI İSTERİZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırmızı, ''Osimhen ile sahayı çıkmayı çok isteriz tabii ki Frankfurt maçında... Ama inanın durum net değil. Osimhen oynamasa da yerine oynayacak çok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi ilk maçı bizim için deplasman olmayacak. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Kazanacağımıza inanıyorum'' dedi. 

Yönetici Kırmızı, ''Taraftar ile Barış Alper Yılmaz arasında hiçbir zaman sorun olmadı. Barış gerçek bir Galatasaraylı. Trollerin söylediklerine bakmayın. Her genç oyuncunun hayalleri vardır. Barış'ın da var. Ama 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dendiği zaman ikiletmedi. Galatasaray'la yürüyeceğini söyledi. Bazı şeyler abartılıyor, olduğundan farklı gösteriliyor. Bazen başkaları maksatlı haberler çıkartarak, taraftarımızın kafasını karıştırıyor. Bunu yapan rakip takım taraftarları genel olarak. Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış hâlâ aynı noktada. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık, ona sırtımızı dönmedik. Barış zamanı geldiğinde Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yurtdışına transfer yapar. Barış Alper'in menajerlik yetkisi verdiği kişiyle çalışmaya devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz yönetim olarak. Barış'ın kendisi de bu durumu değerlendirecek. Bir sorun varsa bunu çözeriz'' dedi.

