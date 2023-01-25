Acısı hala taze: Kobe Bryant'sız 3 yıl

KOBE BRYANT KİMDİR?

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran, 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.