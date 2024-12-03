Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda İspanyol Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pablo Laso'nun ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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