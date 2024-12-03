Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı: '3 sebeple kazandı...'

"3 SEBEPLE KAZANDI"

Uğur Meleke: "Soyunma odasına birinci viteste giren Fenerbahçe, dördüncü viteste çıktı tekrar sahaya. Ve üç sebeple kazanmayı başardılar maçı:

1- İlk yarının etkisizleri İsmail-İrfan yerine Amrabat ve Maximin hareket getirdiler oyuna.

2- İlk devredeki tutucu yaklaşımından vazgeçen Mourinho, 65’te Oğuz’u sağ beke kaydırdı. Sahadaki hücumcu sayısını yediye çıkardı. Zaten eşitliği bozan gol de o bölümde geldi. Maça sol açık başlayan, 46’da sağ açığa, 65’te sağ beke geçen Oğuz, sağ önde bitirdi müsabakayı. 90 dakikada dört kez pozisyon değiştiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de en fazla öne çıkan adamıydı.

3- Sezon başından beri duran toplardan skor yaratma hususunda sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu maçta 14’üncü haftada ilk kez direkt bir ortayla kornerden gol buldu. Ve o golle de kırdı Gaziantep direncini." (Hürriyet)