Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı: '3 sebeple kazandı...'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında aldığı Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.
"FIRSATI KAÇIRMADI"
Hilmi Türkay: "Oğuz takıma ısınıyor. F.Bahçe adına sevindirici gelişme. Antep iyi takım olmuş. Yenik durumda olmalarına rağmen mücadelenin içine girip eşitliği sağladılar. Bunun nedeni ev sahibinde baskı düşüşü. Golde Sarı-Lacivertli savunmacılarin hatası büyüktü. İrfan Can Kahveci vasatı aşamadı. İkinci yarının başında Amrabat ve Maximin girince takım biraz toparlandı. Bir top direkten döndü. 78. dakikada Tadic’in kornerinde Becao’nun kafa golü F.Bahçe’ye hayat verdi. Dzeko skoru 3-1’e taşıdı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’ın hata yaptığı haftada kazanıp zirveye biraz daha yaklaştı." (Cumhuriyet)
"GALATASARAY'I KORUYACAK FARK KALMADI"
Gürcan Bilgiç: "Çalışmayan korner organizasyonunda, Fenerbahçeli futbolcular ilk defa topu değdiklerinde, Becao kilidi açtı. Kadıköy kendi gecesinde yeniden umudu buldu. Herkes ligin yeniden başladığının, muhtemel "yine olmayacak" krizinin farkındaydı. Birden bire mutluluğun sesi doldu stada. Fred'in ortasına, Dzeko'nun çivisiyle maça son nokta da koyuldu. Prag'dan sonra, ustalığını demleyen gelişine bir ayak içi… Golü görüp, "vay arkadaş" demeyen, futbolu da sevmiyordur. "buradayım" diye bir abide artık Dzeko… Ligin kalan bölümünde bu baskıyı kim doğru yönetirse, ipi de göğüsleyecek. Artık Galatasaray'ı koruyacak puan farkı da kalmadı çünkü…" (Sabah)
"ARTIK FORMAYI VERMEZ"
İlker Yağcıoğlu: "Gecenin assolisti Oğuz Aydın'dı. Geçen hafta şansını çok iyi kullanan Oğuz bu maçta da 5 yıldızlık oynadı. Artık benden formayı kimse alamaz mesajı verdi." (Takvim)
"KİŞİSEL BECERİLERİYLE KAZANIYOR"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe için mutlak kazanılması gereken bir maçtı ve karşılaşmaya hem galip hem de büyük coşkuyla başladı. Maçın başında gelen Oğuz Aydın golü –ki bu golde En-Nesyri'nin pasını da göz ardı etmeyelim, ardından da Faslı'nın kaçan golüyle herkes "Maç büyük farka mı gidiyor" derken Fenerbahçe 10. dakikada durdu. İkinci yarı Mourinho önce Maximin ile Amrabat'ı oyuna aldı. Fred'de inanılmaz bir düşüş var. Oyun biraz hareketlendi, top Fenerbahçe'de kaldı ama fazla bir pozisyon üretemediler. Ta ki bir duran toptan gelen Becao'nun golüne kadar. Dzeko müthiş bir vuruşla karşılaşmayı gerçekten kopartıverdi. Fenerbahçe asla iyi top oynamadı. Hala takımda Mourinho'nun bir etkisini göremiyoruz. Oyuncular kişisel becerileriyle skorları alıyor." (Sabah)
"PUAN KAYBI GÜNDEME GELEBİLİRDİ"
Ömer Üründül: "Mourinho gibi bir teknik direktörün ilk devreyi yanlış kadro seçimiyle heba etmesini mantığım almıyor. Slavia Prag maçında takım hırpalanmış, bu yüzden muhtemel bir puan kaybı da gündeme gelebilirdi. Herhalde kendisi de bu hatasını anlamıştır. Ben bu maçta en çok Oğuz Aydın'ı beğendim. Mourinho haftalar sonra geçen senenin flaş kanat oyuncusunu nihayet keşfetmiş oldu! Gaziantep de elinden geldiğince iyi mücadele etti. Selçuk İnan iyi bir takım ortaya çıkarmış." (Sabah)
"3 SEBEPLE KAZANDI"
Uğur Meleke: "Soyunma odasına birinci viteste giren Fenerbahçe, dördüncü viteste çıktı tekrar sahaya. Ve üç sebeple kazanmayı başardılar maçı:
1- İlk yarının etkisizleri İsmail-İrfan yerine Amrabat ve Maximin hareket getirdiler oyuna.
2- İlk devredeki tutucu yaklaşımından vazgeçen Mourinho, 65’te Oğuz’u sağ beke kaydırdı. Sahadaki hücumcu sayısını yediye çıkardı. Zaten eşitliği bozan gol de o bölümde geldi. Maça sol açık başlayan, 46’da sağ açığa, 65’te sağ beke geçen Oğuz, sağ önde bitirdi müsabakayı. 90 dakikada dört kez pozisyon değiştiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de en fazla öne çıkan adamıydı.
3- Sezon başından beri duran toplardan skor yaratma hususunda sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu maçta 14’üncü haftada ilk kez direkt bir ortayla kornerden gol buldu. Ve o golle de kırdı Gaziantep direncini." (Hürriyet)
"EN KRİTİK MAÇTI"
Halil Özer: "Galatasaray’ın iki puan kaybetmesinden sonra bu maç bir anda Fenerbahçe için ligin en kritik maçı haline gelmişti. O yüzden stres yüklüydüler. İlk yarı belki de yorgunluktan olacak kötü oynadılar. Ama şu özeti de yapmak lazım... Fenerbahçe her hafta oyun disiplinini en üste çıkararak tam bir Mourinho takımı olma yolunda ilerliyor. Oyuna girdiği andan itibaren Ambrabat maçın en etkili adamıydı. Ayrıca Oğuz Aydın bu maçta özellikle ikinci yarı muazzam oynadı. Attığı golden bağımsız söylüyorum yüksek enerjisini hem savunmada hem de hücumda gösterdi. Belki Alanya’dan geldi ama Fenerbahçe’de bambaşka profilde bir futbolcu yetişiyor. Kısacası hatalar yapsa da Fenerbahçe hak ettiği bir maçı aldı ve en kritik virajı döndü." (Milliyet)
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