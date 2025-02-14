Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 23:46
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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