Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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