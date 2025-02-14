Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
YENİ TRANSFER KADRODA
Trabzonspor'un kamp kadrosunda yeni transfer Folcarelli ile sakatlığı bulunan Nwakaeme de yer aldı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi, 15 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle:
?? Beşiktaş maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/Pn27VHBVuJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2025
Etiketler: #trabzonspor #beşiktaş #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İstanbul'da düzenlenecek
- Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı
- Alanyasporlu futbolcuya hapis cezası!
- Alvaro Morata'dan taraftara mesaj
- Elazığ'da kar nedeniyle 530 yerleşim yerine ulaşım yok
- Galatasaray'dan suç duyurusu!
- Belçika'dan Fenerbahçe maçının hakemine büyük tepki
- Ali Şansalan, 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
- Warriors ve Suns anlaştı, Durant istemedi iddiası
- iLab Basketbol mücadelesine yeni logosuyla devam ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon