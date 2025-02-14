Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:28

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

YENİ TRANSFER KADRODA

Trabzonspor'un kamp kadrosunda yeni transfer Folcarelli ile sakatlığı bulunan Nwakaeme de yer aldı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi, 15 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle:

 


Etiketler: #trabzonspor #beşiktaş #Kamp Kadrosu

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