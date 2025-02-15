Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 12:38
Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile karşılaşacak.

Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Vonovia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Bochum - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den naklen yayımlanacak.

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