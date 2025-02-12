Borussia Dortmund deplasmanda turun kapısını araladı!
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sporting Lizbon ile Borussia Dortmund, Jose Alvalade'de karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Sehrou Guirassy, 68. dakikada Pascal Gross ve 82. dakikada Karim Adeyemi attı.
NIKO KOVAC SİFTAH YAPTI
Borussia Dortmund, bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Niko Kovac ile ilk galibiyetini elde etti.
Dortmund, rövanş karşılaşmasında Sporting'i gelecek hafta sahasında konuk edecek. İki takım arasındaki maç, 19 Şubat Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.
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