Can Bartu kimdir? Can Bartu ne zaman öldü? Can Bartu hangi takımlarda oynadı?

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, ölümünün 4. yıl dönümünde anılıyor.

CAN BARTU KİMDİR?

31 Ocak 1936'da İstanbul'da doğan Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbola da sarı-lacivertlilerin genç takımında başlayan Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Bartu, futbolla ise Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynamaya devam ederken, Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri olarak tanıştı.

Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı.

Efsanevi spor adamı, Türkiye'de hem futbol hem de basketbolda milli formayı giyen ilk ve tek isim.

Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği birçok gün oldu.

Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol karşılaşmasında da 32 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, bu branşta 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

Milli maçların o dönem az olması sebebiyle Can Bartu, 26'sı A Milli Futbol Takımı'nda olmak üzere 28 kez ay-yıldızlı formayı terletebildi ve 6 gol attı.