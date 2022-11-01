Hulusi Kentmen kimdir, nereli? Hulusi Kentmen neden hayatını kaybetti?
Google'ın kendisine özel olarak doodle hazırladığı usta oyuncu Hulusi Kentmen gündem oldu. Peki, Hulusi Kentmen kimdir, nereli? Hulusi Kentmen neden hayatını kaybetti?
Yeşilçam'ın duayeni olarak addedilen Hulusi Kentmen, Google'ın kendisine özel olarak hazırladığı doodle ile gündem oldu. İşte usta oyuncunun hayatından tüm ayrıntılar...
HULUSİ KENTMEN KİMDİR?
Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnovo şehrinde doğdu. İzmit Körfezi'nde büyüyen usta oyuncu, ilk sanat denemelerini Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda yaptı. Deniz Kuvvetleri'nde yürüttüğü astsubaylık görevi 1961'de sona erdi. Halkevleri ve tiyatroya başlayan Kentmen, Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema hayatına giriş yaptı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un başrolünde olduğu Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemada oyunculuk yapan Kentmen, tiyatroyu da hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda oynadıktan sonra, bu oyunu 1965'te, oyuna konu olan Afyon'un Çatallı köyünde Şahin Tek, Hüseyin Baradan ve diğer oyuncularla sahneledi. Kurucusu olduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunlar düzenleyerek, turnelere çıktı. Televizyon dünyasında bazı reklamlarda oynadı. Birçoğunda kendi ismiyle yer aldığı filmlerde çoğunlukla babacan bir tavırla komiser, hakim gibi rolleri üstlendi. Karakter oyuncusu olarak zihinlerde yer eden Kentmen, tatlı-sert ve babacan tavrıyla, halkın diline ''Hulusi Kentmen gibi'' benzetmesini yerleştirdi. Filmlerinde Kentmen'in seslendirmesini çoğunlukla Kemal Ergüvenç ve bazen de Rıza Tüzün gerçekleştirdi. Usta oyuncu, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.
ÖZEL YAŞAMI
1938'de Refika Kentmen'le evlenen usta oyuncunun Volkan adında bir oğlu ve daha sonra da iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılık ve kemanla ilgilenen Kentmen, 1980'de düzenlenen İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı ve keman çalıp parodiler yaptı.
HULUSİ KENTMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Yeşilçam'ın duayeni olan usta oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Balmumu heykeli yapılan sanatçının, 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de ise İzmit'teki, hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.
SANATÇININ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1943: O Adam (Mebrure Alevok) - Ses Tiyatrosu
1965: Çatallı Köy - İstanbul Şehir Tiyatroları
SANATÇININ FİLMOGRAFİSİ
1942: Sürtük
1945: Köroğlu
1946: Senede Bir Gün
1948: İstiklal Madalyası
1949: Zehirli Şüphe
1949: Yalan
1949: Şehitler Kalesi
1949: Er Meydanı
1950: Zülfikarın Gölgesinde
1950: Lüküs Hayat
1950: Estergon Kalesi
1950: Çete
1951: Barbaros Hayrettin Paşa
1952: Deliler Pansiyonu
1952: Efelerin Efesi
1954: Şimal Yıldızı
1954: Canlı Karagöz
1955: Korkusuz Yörük Ali
1955: Kanlı Pınar
1955: Ebediyete Kadar
1956: Aşıklar Kabesi Mevlana'nın Hayatı
1957: Kara Bahtım
1957: Gelinin Muradı
1957: Ebediyen Seninim
1957: Ceylan Emine
1957: Beni Şafakta Vurdular
1958: Meçhul Kahramanlar
1958: Dertli Irmak
1959: Düşman Yolları Kesti
1959: Fedakar Kaptan
1959: İzmir Ateşler İçinde
1960: Ayşe Kız
1960: Cilalı İbo'nun Çilesi
1960: Yangın Var
1960: Tayfun
1960: Ölüm Peşimizde
1960: Kanlı Firar
1960: Bir Gelin Gitti
1960: Ayşecik Şeytan Çekici
1960: Ayşecik
1960: Aşktan da Üstün
1961: Tatlı Günah
1961: Melekler Şahidimdir
1961: Mahalleye Gelen Gelin
1961: Karanlıkta Yaşayanlar
1961: İnleyen Dağlar
1961: İki Yetime
1961: Düğün Alayı
1961: Benim Küçük Meleğim
1961: Altın Kalpler
1961: Sevimli Haydut
1962: Küçük Hanım Avrupa'da
1962: Süleymaniyeli Ali
1962: Rıfat Diye Biri
1962: Meteliksiz Aşıklar
1962: Memnu Meyva
1962: Mağrur Kadın
1962: Külhan Aşkı
1962: Dağlar Bulutlu Efem
1962: Gönül Avcısı
1962: Ekmek Parası
1962: Lekeli Kadın
1962: Biz de Arkadaş mıyız?
1962: Zorlu Damat
1962: Ne Şeker Şey
1962: Aşk Yarışı
1962: Ayşecik Ateş Parçası
1962: Ayşecik Yavru Melek
1962: Belalı Torun
1962: Beş Hikaye
1962: Çifte Kumrular
1962: Çifte Nikah
1963: Sayın Bayan
1963: Beyaz Güvercin
1963: Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
1963: Beni Osman Öldürdü
1963: Badem Şekeri
1963: Ayşecik Fakir Prenses
1963: Çapkın Kız
1963: Adanalı Tayfur
1963: Kendini Arayan Adam
1963: Küçük Beyin Kısmeti
1963: Şaşkın Baba
1963: Tatlı Sert
1963: Tosun'la Yosun'un Maceraları
1963: Yavaş Gel Güzelim
1964: Taşralı Kız
1964: Tığ Gibi Delikanlı
1964: Katilin Kızı
1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964: Koçum Benim
1964: Muhteşem Serseri
1964: Öp Annenin Elini
1964: Öpüşmek Yasak
1964: Hızır Dede
1964: Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
1964: Bir İçim Su
1964: Ağaçlar Ayakta Ölür
1964: Affetmeyen Kadın
1964: Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere
1964: Öksüz Kız
1964: Aslan Marka Nihat
1965: Babasına Bak Oğlunu Al
1965: Hacı Baba
1965: Hıçkırık
1965: İki Yavrucak
1965: Kart Horoz
1965: Kırık Hayatlar
1965: Bir Gönül Oyunu
1965: Bilen Kazanıyor
1965: Kumarbaz
1965: Cici Kızlar
1965: Senede Bir Gün
1965: Serseri Aşık
1965: Sevgili Öğretmenim
1965: Sevişmek Yasak
1965: Şaka ile Karışık
1965: Şeker Gibi Kızlar
1965: Şoförün Kızı
1965: Şenol Birol Gool
1965: Yalancı
1965: Çanakkale Arslanları
1966: Akıncıların İntikamı
1966: Ayşecik Sokak Kızı
1966: Çıtkırıldım
1966: Denizciler Geliyor
1966: Efkarlıyım Abiler
1966: Kenarın Dilberi
1966: Affet Sevgilim
1966: Zorba
1967: Bir Katil Sevdim
1967: Bizansı Titreten Yiğit
1967: Ringo Kazım
1967: Şark Yıldızı
1967: Yıkılan Yuva
1967: Ağlayan Kadın
1967: Osmanlı Kabadayısı
1968: Bağdat Hırsızı
1968: Atlıkarınca
1968: Gül ve Şeker
1968: Kadın Asla Unutmaz
1968: Şeyh Ahmet
1968: İstanbul Tatili
1968: Ayşecik: Yuvana Dön Baba
1969: Yumurcak
1969: Cilveli Kız
1969: Altın Kalpler
1969: Tel Örgü
1969: Kınalı Keklik
1969: Kızım ve Ben
1969: Kınalı Yapıncak
1969: Ateşli Çingene
1969: Boş Çerçeve
1969: Ayşecik Yuvanın Bekçileri
1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1970: Saadet Şehri
1970: İşportacı Kız
1970: Küçük Hanımın Şoförü
1970: Güzel Şoför
1970: Afacan
1970: Cilalı İbo Avrupa'da
1970: Kezban Roma'da
1970: Sosyete Şakir
1970: Söz Müdafaanın
1970: Kaçak
1970: Küçük Hanımefendi
1971: Bicirik İş Başında
1971: Belanın Kralı
1971: Beklenen Şarkı
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: Ömrümce Unutamadım
1971: Keloğlan
1971: Keloğlan Aramızda
1971: Sezercik Yavrum Benim
1971: New Yorklu Kız
1971: Gülüm Dalım Çiçeğim
1971: Oyun Bitti
1971: Kezban Paris'te
1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler
1971: Üç Kabadayı
1971: Bebek Gibi Maşallah
1971: Kavanoz Dipli Dünya
1971: Ali Cengiz Oyunu
1971: Elmacı Kadın
1971: Senede Bir Gün
1971: Satın Alınan Koca
1971: Güllü
1971: Ateş Parçası
1972: Zehra
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Afacan Harika Çocuk
1972: O Ağacın Altında
1972: Üç Mahkum
1972: Yirmi Yıl Sonra
1972: İtham Ediyorum
1972: Para
1972: Üç Sevgili
1972: Ekmekçi Kadın
1972: Aşkın Kaderim Oldu
1972: Cehennemin Beş Delisi
1972: Sevgili Hocam
1972: Rüyalar Gerçek Olsa
1972: Gülizar
1972: Tatlı Dillim
1972: Sev Kardeşim
1973: Vurgun
1973: Bitirim Kardeşler
1973: Soyguncular
1973: Kaynanam Kudurdu
1973: Aşkın Zaferi
1973: Yeryüzünde Bir Melek
1973: Hayat Bayram Olsa
1973: Ağlıyorum
1973: Kızın Var mı Derdin Var
1973: Öksüzler
1973: Yalancı Yarim
1973: Oh Olsun
1973: Özleyiş
1973: Aşkımla Oynama
1974: Cici Kız
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1974: Parasızlar
1974: Yüreğimde Yare Var
1974: Yüz Lira ile Evlenilmez
1974: Veda
1974: Bir Yabancı
1974: Almanyalı Yarim
1974: Deli Ferhat
1974: Esir Hayat
1974: Uyanık Kardeşler
1974: Çam Sakızı
1974: Salak Milyoner
1975: Çapkın Hırsız
1975: İntihar
1975: Beş Milyoncuk Borç Verir misin
1975: Ateş Böceği
1975: Evcilik Oyunu
1975: Ah Nerede
1975: Baba Bizi Eversene
1975: Haydi Gençlik Hop Hop
1975: Minik Cadı
1975: Üç Kağıtçılar
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Hababam Taburu
1975: Delisin
1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar
1976: Bıktım Her Gün Ölmekten
1976: Sıralardaki Heyecan
1976: Öyle Olsun
1976: Evlilik Şirketi
1976: Alev
1976: Ne Alırsan İki Buçuk
1976: Adana Urfa Bankası
1976: Kan Kardeşler
1976: Ah Bu Gençlik
1976: Meraklı Köfteci
1976: Gel Barışalım
1976: Tuzak
1977: Sivri Akıllılar
1977: Bizim Kız
1977: Öl Seve Seve
1977: Ah Bu Ne Dünya
1978: Minik Serçe
1978: Yad Eller
1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür
1979: Fadile
1980: Tanrı'ya Feryat
1980: Şaşkın Milyoner
1981: Kim Bilir
1981: İntikam Yemini
1982: Beni Unutma
1982: Şıngırdak Şadiye
1982: Adile Teyze
1984: Berduşlar Sosyetede
1984: Alev Alev
1988: Acı Su
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