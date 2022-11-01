Hulusi Kentmen kimdir, nereli? Hulusi Kentmen neden hayatını kaybetti?

01 Kasım 2022 Salı, 14:05

Yeşilçam'ın duayeni olarak addedilen Hulusi Kentmen, Google'ın kendisine özel olarak hazırladığı doodle ile gündem oldu. İşte usta oyuncunun hayatından tüm ayrıntılar...

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnovo şehrinde doğdu. İzmit Körfezi'nde büyüyen usta oyuncu, ilk sanat denemelerini Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda yaptı. Deniz Kuvvetleri'nde yürüttüğü astsubaylık görevi 1961'de sona erdi. Halkevleri ve tiyatroya başlayan Kentmen, Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema hayatına giriş yaptı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un başrolünde olduğu Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemada oyunculuk yapan Kentmen, tiyatroyu da hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda oynadıktan sonra, bu oyunu 1965'te, oyuna konu olan Afyon'un Çatallı köyünde Şahin Tek, Hüseyin Baradan ve diğer oyuncularla sahneledi. Kurucusu olduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunlar düzenleyerek, turnelere çıktı. Televizyon dünyasında bazı reklamlarda oynadı. Birçoğunda kendi ismiyle yer aldığı filmlerde çoğunlukla babacan bir tavırla komiser, hakim gibi rolleri üstlendi. Karakter oyuncusu olarak zihinlerde yer eden Kentmen, tatlı-sert ve babacan tavrıyla, halkın diline ''Hulusi Kentmen gibi'' benzetmesini yerleştirdi. Filmlerinde Kentmen'in seslendirmesini çoğunlukla Kemal Ergüvenç ve bazen de Rıza Tüzün gerçekleştirdi. Usta oyuncu, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1938'de Refika Kentmen'le evlenen usta oyuncunun Volkan adında bir oğlu ve daha sonra da iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılık ve kemanla ilgilenen Kentmen, 1980'de düzenlenen İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı ve keman çalıp parodiler yaptı.

HULUSİ KENTMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Yeşilçam'ın duayeni olan usta oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Balmumu heykeli yapılan sanatçının, 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de ise İzmit'teki, hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

SANATÇININ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1943: O Adam (Mebrure Alevok) - Ses Tiyatrosu

1965: Çatallı Köy - İstanbul Şehir Tiyatroları

SANATÇININ FİLMOGRAFİSİ

1942: Sürtük

1945: Köroğlu

1946: Senede Bir Gün

1948: İstiklal Madalyası

1949: Zehirli Şüphe

1949: Yalan

1949: Şehitler Kalesi

1949: Er Meydanı

1950: Zülfikarın Gölgesinde

1950: Lüküs Hayat

1950: Estergon Kalesi

1950: Çete

1951: Barbaros Hayrettin Paşa

1952: Deliler Pansiyonu

1952: Efelerin Efesi

1954: Şimal Yıldızı

1954: Canlı Karagöz

1955: Korkusuz Yörük Ali

1955: Kanlı Pınar

1955: Ebediyete Kadar

1956: Aşıklar Kabesi Mevlana'nın Hayatı

1957: Kara Bahtım

1957: Gelinin Muradı

1957: Ebediyen Seninim

1957: Ceylan Emine

1957: Beni Şafakta Vurdular

1958: Meçhul Kahramanlar

1958: Dertli Irmak

1959: Düşman Yolları Kesti

1959: Fedakar Kaptan

1959: İzmir Ateşler İçinde

1960: Ayşe Kız

1960: Cilalı İbo'nun Çilesi

1960: Yangın Var

1960: Tayfun

1960: Ölüm Peşimizde

1960: Kanlı Firar

1960: Bir Gelin Gitti

1960: Ayşecik Şeytan Çekici

1960: Ayşecik

1960: Aşktan da Üstün

1961: Tatlı Günah

1961: Melekler Şahidimdir

1961: Mahalleye Gelen Gelin

1961: Karanlıkta Yaşayanlar

1961: İnleyen Dağlar

1961: İki Yetime

1961: Düğün Alayı

1961: Benim Küçük Meleğim

1961: Altın Kalpler

1961: Sevimli Haydut

1962: Küçük Hanım Avrupa'da

1962: Süleymaniyeli Ali

1962: Rıfat Diye Biri

1962: Meteliksiz Aşıklar

1962: Memnu Meyva

1962: Mağrur Kadın

1962: Külhan Aşkı

1962: Dağlar Bulutlu Efem

1962: Gönül Avcısı

1962: Ekmek Parası

1962: Lekeli Kadın

1962: Biz de Arkadaş mıyız?

1962: Zorlu Damat

1962: Ne Şeker Şey

1962: Aşk Yarışı

1962: Ayşecik Ateş Parçası

1962: Ayşecik Yavru Melek

1962: Belalı Torun

1962: Beş Hikaye

1962: Çifte Kumrular

1962: Çifte Nikah

1963: Sayın Bayan

1963: Beyaz Güvercin

1963: Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri

1963: Beni Osman Öldürdü

1963: Badem Şekeri

1963: Ayşecik Fakir Prenses

1963: Çapkın Kız

1963: Adanalı Tayfur

1963: Kendini Arayan Adam

1963: Küçük Beyin Kısmeti

1963: Şaşkın Baba

1963: Tatlı Sert

1963: Tosun'la Yosun'un Maceraları

1963: Yavaş Gel Güzelim

1964: Taşralı Kız

1964: Tığ Gibi Delikanlı

1964: Katilin Kızı

1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez

1964: Koçum Benim

1964: Muhteşem Serseri

1964: Öp Annenin Elini

1964: Öpüşmek Yasak

1964: Hızır Dede

1964: Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

1964: Bir İçim Su

1964: Ağaçlar Ayakta Ölür

1964: Affetmeyen Kadın

1964: Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere

1964: Öksüz Kız

1964: Aslan Marka Nihat

1965: Babasına Bak Oğlunu Al

1965: Hacı Baba

1965: Hıçkırık

1965: İki Yavrucak

1965: Kart Horoz

1965: Kırık Hayatlar

1965: Bir Gönül Oyunu

1965: Bilen Kazanıyor

1965: Kumarbaz

1965: Cici Kızlar

1965: Senede Bir Gün

1965: Serseri Aşık

1965: Sevgili Öğretmenim

1965: Sevişmek Yasak

1965: Şaka ile Karışık

1965: Şeker Gibi Kızlar

1965: Şoförün Kızı

1965: Şenol Birol Gool

1965: Yalancı

1965: Çanakkale Arslanları

1966: Akıncıların İntikamı

1966: Ayşecik Sokak Kızı

1966: Çıtkırıldım

1966: Denizciler Geliyor

1966: Efkarlıyım Abiler

1966: Kenarın Dilberi

1966: Affet Sevgilim

1966: Zorba

1967: Bir Katil Sevdim

1967: Bizansı Titreten Yiğit

1967: Ringo Kazım

1967: Şark Yıldızı

1967: Yıkılan Yuva

1967: Ağlayan Kadın

1967: Osmanlı Kabadayısı

1968: Bağdat Hırsızı

1968: Atlıkarınca

1968: Gül ve Şeker

1968: Kadın Asla Unutmaz

1968: Şeyh Ahmet

1968: İstanbul Tatili

1968: Ayşecik: Yuvana Dön Baba

1969: Yumurcak

1969: Cilveli Kız

1969: Altın Kalpler

1969: Tel Örgü

1969: Kınalı Keklik

1969: Kızım ve Ben

1969: Kınalı Yapıncak

1969: Ateşli Çingene

1969: Boş Çerçeve

1969: Ayşecik Yuvanın Bekçileri

1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1970: Saadet Şehri

1970: İşportacı Kız

1970: Küçük Hanımın Şoförü

1970: Güzel Şoför

1970: Afacan

1970: Cilalı İbo Avrupa'da

1970: Kezban Roma'da

1970: Sosyete Şakir

1970: Söz Müdafaanın

1970: Kaçak

1970: Küçük Hanımefendi

1971: Bicirik İş Başında

1971: Belanın Kralı

1971: Beklenen Şarkı

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971: Ömrümce Unutamadım

1971: Keloğlan

1971: Keloğlan Aramızda

1971: Sezercik Yavrum Benim

1971: New Yorklu Kız

1971: Gülüm Dalım Çiçeğim

1971: Oyun Bitti

1971: Kezban Paris'te

1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler

1971: Üç Kabadayı

1971: Bebek Gibi Maşallah

1971: Kavanoz Dipli Dünya

1971: Ali Cengiz Oyunu

1971: Elmacı Kadın

1971: Senede Bir Gün

1971: Satın Alınan Koca

1971: Güllü

1971: Ateş Parçası

1972: Zehra

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1972: Afacan Harika Çocuk

1972: O Ağacın Altında

1972: Üç Mahkum

1972: Yirmi Yıl Sonra

1972: İtham Ediyorum

1972: Para

1972: Üç Sevgili

1972: Ekmekçi Kadın

1972: Aşkın Kaderim Oldu

1972: Cehennemin Beş Delisi

1972: Sevgili Hocam

1972: Rüyalar Gerçek Olsa

1972: Gülizar

1972: Tatlı Dillim

1972: Sev Kardeşim

1973: Vurgun

1973: Bitirim Kardeşler

1973: Soyguncular

1973: Kaynanam Kudurdu

1973: Aşkın Zaferi

1973: Yeryüzünde Bir Melek

1973: Hayat Bayram Olsa

1973: Ağlıyorum

1973: Kızın Var mı Derdin Var

1973: Öksüzler

1973: Yalancı Yarim

1973: Oh Olsun

1973: Özleyiş

1973: Aşkımla Oynama

1974: Cici Kız

1974: Kara Murat Ölüm Emri

1974: Parasızlar

1974: Yüreğimde Yare Var

1974: Yüz Lira ile Evlenilmez

1974: Veda

1974: Bir Yabancı

1974: Almanyalı Yarim

1974: Deli Ferhat

1974: Esir Hayat

1974: Uyanık Kardeşler

1974: Çam Sakızı

1974: Salak Milyoner

1975: Çapkın Hırsız

1975: İntihar

1975: Beş Milyoncuk Borç Verir misin

1975: Ateş Böceği

1975: Evcilik Oyunu

1975: Ah Nerede

1975: Baba Bizi Eversene

1975: Haydi Gençlik Hop Hop

1975: Minik Cadı

1975: Üç Kağıtçılar

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Hababam Taburu

1975: Delisin

1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976: Bıktım Her Gün Ölmekten

1976: Sıralardaki Heyecan

1976: Öyle Olsun

1976: Evlilik Şirketi

1976: Alev

1976: Ne Alırsan İki Buçuk

1976: Adana Urfa Bankası

1976: Kan Kardeşler

1976: Ah Bu Gençlik

1976: Meraklı Köfteci

1976: Gel Barışalım

1976: Tuzak

1977: Sivri Akıllılar

1977: Bizim Kız

1977: Öl Seve Seve

1977: Ah Bu Ne Dünya

1978: Minik Serçe

1978: Yad Eller

1978: Taşı Toprağı Altın Şehir

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür

1979: Fadile

1980: Tanrı'ya Feryat

1980: Şaşkın Milyoner

1981: Kim Bilir

1981: İntikam Yemini

1982: Beni Unutma

1982: Şıngırdak Şadiye

1982: Adile Teyze

1984: Berduşlar Sosyetede

1984: Alev Alev

1988: Acı Su