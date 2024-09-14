Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Juventus, İtalya Serie A'nın 4. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
EMPOLI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EMPOLI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayınlanacak.
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