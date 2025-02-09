Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 09:59
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan sürüyor.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR SAAT KAÇTA?

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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