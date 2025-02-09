Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR SAAT KAÇTA?
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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