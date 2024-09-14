Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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