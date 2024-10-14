İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 11:52
İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, sahasında Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak

İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İTALYA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo Burgos'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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