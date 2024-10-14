İtalya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, sahasında Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak
İTALYA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo Burgos'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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