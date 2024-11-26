Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 11:14
Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Manchester City - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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