Manchester United'da Ruben Amorim'den ilk maçta puan kaybı!
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester United, Ruben Amorim ile çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maç 1-1 sona erdi.
Manchester United 2. dakikada Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti. Ipswich Toen 43. dakikada Hutchinson ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.
İLK MAÇINDA 1 PUAN ALDI
Manchester United ile ilk maçına çıkan Ruben Amorim, İngiliz devinin kötü gidişatını tersine çeviremedi.
Manchester ekibi, ligde oynadığı son 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. 16 puana yükselen İngiliz ekibi, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Everton'ı ağırlayacak. Ipswich ise Nottingham'a konuk olacak.
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