Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 4. haftasında sahasında Venezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 11:19
Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - VENEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Di Marco'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayınlanacak.

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