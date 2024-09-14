Milan - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Serie A'nın 4. haftasında sahasında Venezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - VENEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MİLAN - VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Di Marco'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayınlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması