Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 10:32
Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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