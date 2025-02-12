Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşılaşacak.
MONACO - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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