Galatasaray, Arda Ünyay'ı açıkladı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 22:03

Güncelleme: 11.02.2025 - 22:03

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

Galatasaray, 2007 doğumlu genç stoper için Ankaragücü'ne 500 bin Euro bonservis ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay verecek.

Galatasaray'dan transfer için yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

ANKARAGÜCÜ VEDA ETTİ

Ankaragücü, Galatasaray'a transferinin ardından genç futbolcuya veda etti.

Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:

"Yolun açık olsun Arda! Altyapımızdan yetişen, karakteri ile kulübümüzün değerlerini sahaya yansıtan Arda Ünyay'ın 500.000 Euro bonservis bedeli ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay karşılığında kesin transferi için Galatasaray A.Ş. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."