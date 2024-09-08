Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in 2. maçında sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
PORTEKİZ - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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