Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in 2. maçında sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2024 Pazar, 10:58
Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Portekiz - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Portekiz İskoçya UEFA Uluslar A Ligi

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