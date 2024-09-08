Eski Beşiktaşlı yıldız Dele Alli'ye sürpriz talip!

Everton ile sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi, İspanya La Liga ekibi Real Betis'in istediği ve İngiliz oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği iddia edildi.

Eski Beşiktaşlı yıldız Dele Alli'ye sürpriz talip!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:41

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli'ye, İspanya'nın Real Betis takımının talip olduğu iddia edildi.

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Dele Alli için Real Betis devreye girdi. Isco'nun sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yeniden ameliyat olmak zordunda kalması, Rodri Sanchez ise Katar'ın Al Arabi takımıyla anlaşması ndeniyle orta sahasında boşluk oluşan LaLiga ekibi, İngiliz yıldızı gündemine aldı.

Betis için hem forvet arkasında hem de kanatta ideal bir seçenek olarak görülen Alli'nin transferine teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de onay verdiği belirtildi.

Haberde, İspanyol takımının 28 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi.


Etiketler: #Dele Alli #real betis #everton

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