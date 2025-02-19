Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 11:38
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek.

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, İngiltere'de oynanan ilk maçtan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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