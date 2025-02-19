Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, İngiltere'de oynanan ilk maçtan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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