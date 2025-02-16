Kırmızı kart görmüştü: Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:49

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:49

Real Madrid, Jude Bellingham için itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Osasuna maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alması beklenen İngiliz yıldız için itirazda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Jude Bellingham, Osasuna ile oynanan maçın 39. dakikasında kırmızı kart gördü.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Bellingham'ın kırmızı kartıyla ilgili, "Hakemin Bellingham'ın İngilizcesini anlamadığını düşünüyorum. F..k off dedi, f..k you değil. Bu çok farklı. Gelecek hafta yedek kulübesinde olmak istiyorum. Bu nedenle hakem hakkında daha fazla konuşmayacağım" demişti.

Jude Bellingham ise maçın ardından hakemin kendisini yanlış anladığını söyledi ve takımdan özür diledi. Daha sonra bir açıklama daha yapan İngiliz futbolcu, "Bu yanlış anlaşılma hakkında yeterince şey söylendi. Takım arkadaşlarımı böyle zor bir durumda bıraktığım için özür dilemek ve taraftarlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Çarşamba günü evimizde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.