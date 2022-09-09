Spor yazarlarından Fenerbahçe - Dinamo Kiev değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 09:23
<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. </p> <p>Spor yorumcuları, sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Kiev maçının ardından  açıklamalarda bulundu.</p> <p><strong>İşte yapılan yorumlar:</strong></p>

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. 

Spor yorumcuları, sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Kiev maçının ardından  açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan yorumlar:

<p><strong>HİLMİ TÜRKAY | CUMHURİYET:</strong> Yine Dinamo Kiev yine Lucescu... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan ve Sarı-Lacivertlileri saf dışı bırakan Kiev, özellikle Kadıköy’deki rövanşta ne yaptıysa dün geceki mücadelede de benzer planı uyguladı. Sert futbol, rakibi yıldırma politikası, vakit geçirme taktiği... Ukrayna ekibi için futbola dair bir şey söylemek zordu. Zaten Fenerbahçe kalesine çektikleri ilk şut 64’te gol oldu! Hakem de Kiev’in sert futboluna prim tanıyınca Sarı-Lacivertliler zorlandı diyebiliriz. </p>

HİLMİ TÜRKAY | CUMHURİYET: Yine Dinamo Kiev yine Lucescu... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’ye rakip olan ve Sarı-Lacivertlileri saf dışı bırakan Kiev, özellikle Kadıköy’deki rövanşta ne yaptıysa dün geceki mücadelede de benzer planı uyguladı. Sert futbol, rakibi yıldırma politikası, vakit geçirme taktiği... Ukrayna ekibi için futbola dair bir şey söylemek zordu. Zaten Fenerbahçe kalesine çektikleri ilk şut 64’te gol oldu! Hakem de Kiev’in sert futboluna prim tanıyınca Sarı-Lacivertliler zorlandı diyebiliriz. 

<p><strong>ŞANSAL BÜYÜKA | MİLLİYET:</strong> Kazanırken, eksiği görmek lazım… Fenerbahçe baskılı, iştahlı ve hızlı oyununa rağmen, son 10 dakika dışında pek pozisyon bulamadı… Oysa o pozisyonları yaratacak adam kenarda oturdu; Arda Güler oturdu… Kalecinin kaderidir; Kurtardıklarına bakılmaz, yedikleriyle eleştirilir… Altay‘ın yediği gol elbette bu seviyedeki bir kalecinin yiyeceği gol değildi… Zaten Kiev iki defa geldi… Birini Altay kurtardı, birini Altay yedi … Şu unutulmasın ; Özellikle 3 Temmuz kumpası ve ağır darbesinin ardından Fenerbahçe için Avrupa kupaları epeyce geride kalmıştı… İlk turların sıradan figüranından farksızdı… Şimdi bakıyorum, sanki Avrupa refleksini yeniden yakalıyor gibi… Bu refleksi yakalamak, herşeyden çok ama çok daha önemli… Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli ...</p>

ŞANSAL BÜYÜKA | MİLLİYET: Kazanırken, eksiği görmek lazım… Fenerbahçe baskılı, iştahlı ve hızlı oyununa rağmen, son 10 dakika dışında pek pozisyon bulamadı… Oysa o pozisyonları yaratacak adam kenarda oturdu; Arda Güler oturdu… Kalecinin kaderidir; Kurtardıklarına bakılmaz, yedikleriyle eleştirilir… Altay‘ın yediği gol elbette bu seviyedeki bir kalecinin yiyeceği gol değildi… Zaten Kiev iki defa geldi… Birini Altay kurtardı, birini Altay yedi … Şu unutulmasın ; Özellikle 3 Temmuz kumpası ve ağır darbesinin ardından Fenerbahçe için Avrupa kupaları epeyce geride kalmıştı… İlk turların sıradan figüranından farksızdı… Şimdi bakıyorum, sanki Avrupa refleksini yeniden yakalıyor gibi… Bu refleksi yakalamak, herşeyden çok ama çok daha önemli… Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli ...

<p>Buna rağmen hızlı hücumlar izletti Fenerbahçe, istekli ve tempolu bir oyun vardı. 35. dakikada kornerden Gustavo’nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik taa ki 90+2’ye kadar. Yeni transfer Batshuayi sonradan girdiği oyunda golünü atıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Sarı-Lacivertlilere büyük moral oldu. Herhalde sonuç, Lucescu’ya futbol adına biraz ders vermiştir!</p>

Buna rağmen hızlı hücumlar izletti Fenerbahçe, istekli ve tempolu bir oyun vardı. 35. dakikada kornerden Gustavo’nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik taa ki 90+2’ye kadar. Yeni transfer Batshuayi sonradan girdiği oyunda golünü atıp Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Sarı-Lacivertlilere büyük moral oldu. Herhalde sonuç, Lucescu’ya futbol adına biraz ders vermiştir!

<p>Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak...</p>

Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak...

<p>Batshuayi, daha yastığa kafasını koymadan maça ve gole imzasını koydu… Golcü kaçırır… Batshuayi‘nin kaçırdıkları kadar, attıklarına da bakmak lazım… Hele Fenerbahçe‘de öyle bir başlangıç yaptı ki, bunun ekmeğini epeyce yer…</p>

Batshuayi, daha yastığa kafasını koymadan maça ve gole imzasını koydu… Golcü kaçırır… Batshuayi‘nin kaçırdıkları kadar, attıklarına da bakmak lazım… Hele Fenerbahçe‘de öyle bir başlangıç yaptı ki, bunun ekmeğini epeyce yer…

<p><strong>GÜRCAN BİLGİÇ | SABAH:</strong> Dinamo Kiev beraberliği sağladığında koltuklarına "Bu iş bitti" diye çöken taraftarlar, sahadakileri nasıl ayağa kaldırabilir? Jesus ön tarafı komple değiştirerek takımı da, tribünleri de tekrar sahanın içine aldı. Mert Hakan'ın korneri atmak istemeyen rakip oyuncu ile tartışması buji görevi yaptı. Bir anda uykudan uyandı Kadıköy'ün sahipleri…</p>

GÜRCAN BİLGİÇ | SABAH: Dinamo Kiev beraberliği sağladığında koltuklarına "Bu iş bitti" diye çöken taraftarlar, sahadakileri nasıl ayağa kaldırabilir? Jesus ön tarafı komple değiştirerek takımı da, tribünleri de tekrar sahanın içine aldı. Mert Hakan'ın korneri atmak istemeyen rakip oyuncu ile tartışması buji görevi yaptı. Bir anda uykudan uyandı Kadıköy'ün sahipleri…

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