Spor yazarlarından Fenerbahçe - Dinamo Kiev değerlendirmesi

ŞANSAL BÜYÜKA | MİLLİYET: Kazanırken, eksiği görmek lazım… Fenerbahçe baskılı, iştahlı ve hızlı oyununa rağmen, son 10 dakika dışında pek pozisyon bulamadı… Oysa o pozisyonları yaratacak adam kenarda oturdu; Arda Güler oturdu… Kalecinin kaderidir; Kurtardıklarına bakılmaz, yedikleriyle eleştirilir… Altay‘ın yediği gol elbette bu seviyedeki bir kalecinin yiyeceği gol değildi… Zaten Kiev iki defa geldi… Birini Altay kurtardı, birini Altay yedi … Şu unutulmasın ; Özellikle 3 Temmuz kumpası ve ağır darbesinin ardından Fenerbahçe için Avrupa kupaları epeyce geride kalmıştı… İlk turların sıradan figüranından farksızdı… Şimdi bakıyorum, sanki Avrupa refleksini yeniden yakalıyor gibi… Bu refleksi yakalamak, herşeyden çok ama çok daha önemli… Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli ...