Fenerbahçe taraftarından müthiş koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynanan müsabaka öncesinde bir koreografi sergiledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 21:08
Fenerbahçe taraftarından müthiş koreografi
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Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanan Dinamo Kiev maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi.

Kale arkası tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken pankartta ise ‘Peace At Home Peace In The World / Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yazısı yer aldı.


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