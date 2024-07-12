UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!
2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk sırasında Manchester City yer alırken, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ikinci sırada kendisine yer buldu.
Avrupa'da yeni sezon için geri sayım devam ediyor. 2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi.
İşte 2024/25 sezonu öncesindeki kulüpler sıralaması:
1 - Manchester City
2 - Real Madrid
3 - Bayern Münih
4 - Liverpool
5 - Roma
6 - PSG
7 - Villarreal
8 - Borussia Dortmund
9 - Chelsea
10 - Inter
47 - Fenerbahçe
63 - Galatasaray
78 - Başakşehir
86 - Sivasspor
135 - Beşiktaş
139 - Trabzonspor
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