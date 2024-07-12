UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk sırasında Manchester City yer alırken, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise ikinci sırada kendisine yer buldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2024 Cuma, 14:16
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

Avrupa'da yeni sezon için geri sayım devam ediyor. 2024/25 sezonu öncesinde UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

İşte 2024/25 sezonu öncesindeki kulüpler sıralaması:

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

1 - Manchester City

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

2 - Real Madrid

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

3 - Bayern Münih

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

4 - Liverpool

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

5 - Roma

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

6 - PSG

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

7 - Villarreal

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

8 - Borussia Dortmund

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

9 - Chelsea

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

10 - Inter

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

47 - Fenerbahçe

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

63 - Galatasaray

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

78 - Başakşehir

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

86 - Sivasspor

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

135 - Beşiktaş

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

139 - Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler