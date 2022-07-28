Ukraynalılardan İstanbul’da 'Fenerbahçe' protestosu

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ben Fenerbahçe Kulübüne seslenmek istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi biz olanlardan dolayı sizin kulübünüzü ya da taraftarlarınızı suçlamıyoruz. Ne yazık ki bazı yerlerde bazı gruplar arasında yanlış davranan kişiler vardır ve siz kesinlikle bundan dolayı sorumlu değilsiniz."