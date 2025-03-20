Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında sahasında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:24
Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan, sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YUNANİSTAN - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Yunanistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

YUNANİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Yunanistan İskoçya uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler