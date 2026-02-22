Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 00:20:00
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER 

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Tayyip, Arda, Rodrigues, Lungoyi, Kozlowski, Ogün, Maxim, Bayo, Draguş.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu.

