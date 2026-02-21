FIFA'dan Trabzonspor'un 'Thomas Meunier' başvurusuna yanıt!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 12:20:00
Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Thomas Meunier'i FIFA'ya şikayet eden ve dava açan bordo mavililer için karar çıktı.

Borussia Dortmund'dan 2023-2024 sezonu devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, sezon sonu sözleşmesinde bulunan maddeyi kullanarak bordo mavililerden ayrılıp Lille'e transfer olmuştu.

Trabzonspor ise Thomas Meunier ve Lille'in sözleşmedeki maddelere uymadığını iddia ederek FIFA'ya başvurmuş ve 5 milyon Euro'luk dava açmıştı. Yaklaşık 2 senenin ardından FIFA davayı çözüme kavuşturdu.

Thomas Meunier'in sosyal medya hesabında duyurduğu haberde Trabzonspor'un talebinin reddedildiği ve Belçikalı oyuncunun usulsüzlük yapmadığı belirtildi.

Trabzonspor'da 19 maça çıkan Thomas Meunier, 1 gol atarken 7 asist yaptı.

