Gaziantep FK'dan 2 gollü prova
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u 2-0 yendi.
Gaziantep FK, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekibin de atakları sonuç vermedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısına hızlı ve atak başlayan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Recep Niyaz 62 dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Rakibine üstünlük kuran Gaziantep temsilcisi, 90. dakikada Furkan Soyalp'in gölüyle maçı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.
Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.
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