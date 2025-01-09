Gaziantep FK'den, Türkiye Kupası'nda 4 gollü galibiyet

Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 20:00

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK, İstanbulspor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 88 ve 90+2'de Kenan Kodro, 86. dakikada ise Eren Erdoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupaya 3 puanla başladı. İstanbulspor, ilk maçta puan alamadı.

Gaziantep FK, kupada bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.