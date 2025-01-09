Gaziantep FK'den, Türkiye Kupası'nda 4 gollü galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK, İstanbulspor'u konuk etti.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 88 ve 90+2'de Kenan Kodro, 86. dakikada ise Eren Erdoğan kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupaya 3 puanla başladı. İstanbulspor, ilk maçta puan alamadı.
Gaziantep FK, kupada bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Etiketler: #gaziantep fk #istanbulspor #ziraat türkiye kupası
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