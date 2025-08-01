Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda karşılaştı.

Aktepe Stadı'nda oynana karşılaşmada Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

Gençlerbirliği 15. Dakikada Pedro Pereirra'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Ankaragücü, Recep Yiğit Sevinç'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Gençlerbirliği 75. Dakikada Polonyalı orta sahası Nalepa ile golü buldu ve 2-1 ile maçta tekrar öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek kupayı 18. kez müzesine götürdü.