Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

1.08.2025 20:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu

Gençlerbirliği, Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazandı. Goller Pereira ve Nalepa'dan geldi.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda karşılaştı.

Aktepe Stadı'nda oynana karşılaşmada Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve 58. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

Gençlerbirliği 15. Dakikada Pedro Pereirra'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Ankaragücü, Recep Yiğit Sevinç'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Gençlerbirliği 75. Dakikada Polonyalı orta sahası Nalepa ile golü buldu ve 2-1 ile maçta tekrar öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek kupayı 18. kez müzesine götürdü.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #ankaragücü #TSYD Ankara Kupası