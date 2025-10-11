Gençlerbirliği’nde genel kurul talebi yükseliyor

4 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Gençlerbirliği’nde başkan Osman Sungur, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Sungur’un görevi bırakmasıyla boşalan Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu asbaşkan Mehmet Kaya seçildi. Kaya, başkanlık görevine seçilmesinin ardından camiaya “Bugün yeniden kenetlenme, birlikte olma ve geleceğe umutla bakma günüdür” mesajını verdi.

Kaya’nın başkanlık görevine seçilmesi sonucu bazı eski yöneticiler ve taraftarlardan başkanın seçimle belirlenmesi talebiyle ‘genel kurul’ çağrısı geldi. Kulübün eski idari asbaşkanı Abdülvahit Vardar, başkanlık makamının; kulüp tüzüğünün müsaade ettiği bir yöntemle dahi olsa da genel kurul toplanmadan değişmesinin, kulüp teamüllerine aykırı olduğunu ve camianın birliğini zedeleme riski taşıdığını belirtti. Vardar, yönetimin, kulübün geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmak adına genel kurul iradesiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"EN ÖNEMLİ İLKE ŞEFFAFLIKTIR"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Vardar, "Böylesine kritik bir süreçte en önemli ilke şeffaflıktır. Yönetim değişikliğine dair kararların kapalı kapılar ardında alındığı algısı, camiamızda güven bunalımı yaratmaktadır. Kulüp yönetimi, üyelerin ve taraftarların gönül rahatlığıyla benimseyebileceği açık, adil ve hesap verebilir bir tutum izlemelidir. Bu noktada, olası bir genel kurul öncesinde yeni üye alımlarının durdurulması büyük önem taşımaktadır.

Genel kurul arifesinde yapılacak yoğun üyelik kabulleri, seçim sürecinin adil ortamına gölge düşürebilir. Naylon üyeliklerin önüne geçilerek mevcut üyelerle seçime gidilmesi, seçim sürecinin güvenilirliğini ve camiamızın adalet duygusunu güçlendirecektir.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, kırmızı-siyah renklere gönül vermiş herkesin ortak değeridir. Kulübümüzü daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir yapıya kavuşturmanın yolu, demokratik işleyişin ve şeffaflığın eksiksiz uygulanmasından geçmektedir. Mevcut yönetimi, Gençlerbirliği’nin köklü değerlerini gözeterek acilen olağanüstü genel kurul kararı almaya ve camiamızın güvenini bu yolla tesis etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Metin Diyadin de katıldığı bir programda bir an önce genel kurul kararı alınması gerektiğini belirtti.