Gençlerbirliği, Olarenwaju Kayode'yi transfer etti!
Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode'yle iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinde transfer çalışmaları sürüyor.
Gençlerbirliği'nin iki yıllığına anlaştığı forvet Kayode, daha önce Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formalarını giymişti.
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