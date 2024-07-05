Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 34 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 34 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kırmızı-karalarımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Manisa FK forması giyen Sinan Osmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
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