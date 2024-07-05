Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:07

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:07

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 34 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kırmızı-karalarımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Manisa FK forması giyen Sinan Osmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.