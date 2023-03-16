Gent forveti Gift Orban kimdir, nereli, kaç yaşında? Gift Emmanuel Orban hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:02

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 11:02

Medipol Başakşehir ile Belçika kulübü Gent arasındaki ilk maç Belçika'da oynanmış ve maç 1-1 'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. 15 Mart Çarşamba akşamı oynanan rövanş maçında Medipol Başakşehir evinde Gent'i konuk etti. Maçın sonucu 4-1'lik Gent galibiyeti ile tamamlanırken Başakşehir ağlarına 3 dakikada 3 gol gönderen Gent forveti Gift Orban'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte, Gift Orban hakkında merak edilenler...

GİFT ORBAN KİMDİR?

KAA Gent takımında forvet mevkinde forma giyen Gift Emmanuel Orban, 17 Temmuz 2002 tarihinde dünyaya geldi. Ara transfer döneminde Norveç'in Stabaek takımından 3,5 milyon Euro'ya transfer edilen Gift Emmanuel Orban, Gent'te ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 20 yaşındaki Nijeryalı forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol buldu. Başakşehir ile oynanan ilk maçta da Orban takımının golünü bulan isimdi.

6 günde 8 gol bulan forvet bir anda kulüplerin dikkatini çekti.

Henüz Ocak 2023'te Gent'e transfer olan Nijeryalı forvet Gift Emmanuel Orban, 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Norveç Eliteserien ekibi Stabaek Fotball'dan transfer edilen oyuncunun, 1 milyon Euro piyasa değeri var.

20 yaşındaki Gift Emmanuel Orban, Gent ile çıktığı 9 maçta 12 gol kaydetti.

GİFT ORBAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2021-2022 Bison FC

2022 Stabaek 2 (kiralık)

2022 Stabaek (kiralık)

2022-2023 Stabaek

2023- Gent

GİFT ORBAN BAŞAKŞEHİR MAÇI AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Gent'e 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Müsabakada Gent'in 20 yaşındaki golcüsü Gift Orban, 3 dakikada hat-trick yaparak müsabakaya damga vururken, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olabilmek için her zaman çalıştığını aktaran Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Kendimi geliştirmeyi hedefliyorum her zaman. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasından dolayı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.