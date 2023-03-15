Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında? Serdar Dursun hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:22

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:22

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile olan anlaşmazlığın sebebi belli oldu. İddiaya göre, golcü futbolcu sarı-lacivertli kulübü aldığı ceza nedeniyle dava etti. Bu gelişmeyle birlikte Serdar Dursun'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanuya'nın Hamburg ilinde doğdu.

Almanya'da Sakaryalı bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, burada Concordia Hamburg altyapısında futbola başladı. Daha sonra Hannover 96 altyapısına geçti. Burada iki sezon oynadıtkan sonra Hannover 96'nın A2 takımı olan ve dördüncü ligde mücadele eden Hannover 96 II kadrosuna dahil edildi. Hannover 96 II için ilk resmî karşılaşmasına 6 Ağustos 2010 tarihinde SC Freiburg II'e karşı oynan Regionalliga Süd karşılaşmasına çıktı. bBurada ilk sezonunda düzenli olarak ilk onbirde yer buldu ve olumlu bir performans gösterdi. Ligi 5 gol 6 asistle tamamlayan futbolcu özellikle Türkiye'den birçok transfer teklifi aldı.

2011-12 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehir'deki ilk sezonunu Eskişehirspor A2 takımında geçirdi. Sezon sonunda kadroya girmeye başlayan futbolcu, 12 Mayıs 2012'de Sivasspor ile oynanan son hafta maçının son 32 dakikasında oyuna girerek kariyerinde ilk kez Süper Lig'de oynamış oldu. 2012-13 sezonuna da A2 takımında başlayan futbolcu, ligde bir kez kadroya girip forma şansı bulamasa da bir Türkiye Kupası maçına çıktı.

Dursun, devre arasında 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralandı. İkinci yarının ilk haftalarında kulübede oturup, maçın son dakikalarında oyuna giren futbolcu, sezon sonuna doğru Şanlıurfaspor A2'e gönderildi. 2013-14 sezonu başında ise başka bir 1. Lig ekibi olan Denizlispor'a kiralandı. Denizlispor'da ilk maçlarında oyuna sonradan giren Dursun, ilk golünü 8 Aralık 2013'te Fethiyespor'a attı. Bir sonraki hafta ise yine son dakikalarda oyuna girip Adana Demirspor'a gol attı. Bu gollerden sonra teknik direktör Özcan Bizati tarafından bir süre ilk 11'de oynatıldı ancak futbolcu başka bir golle buluşamayınca tekrar yedek kulübesine döndü. Sezonu ise Denizlispor A2'de tamamladı.

Mayıs 2014'te Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Dursun, 2014-15 transfer döneminde Türkiye 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. Karagümrük ile ilk sezonu çok başarılı geçti. 31 maçta forma giyen futbolcu, 10 gol attı. Bunun yanında Karagümrük ile Türkiye Kupası gruplarında mücadele etti. 8 kupa maçında da 2 gol attı. Sonraki sezon ise 6 gol atabildi. Kupada ise Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'na penaltılarla yenilerek gruplara kalamadılar. Dursun, normal sürede ve penaltılarda birer gol attı.

Karagümrük ile sözleşmesi biten Dursun, Almanya'ya geri dönüp 2. Bundesliga'dan Greuther Fürth ile anlaştı.

2020-2021 sezonunda 2. Bundesliga'da gol kralı oldu.

Serdar Dursun 2.Bundesliga gol kralı olarak, 15 Haziran 2021 tarihinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye millî futbol takımına 30 yaşında çağırıldı. İlk maçına 11 Ekim 2021 tarihinde Letonya ile oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. Grup maçında çıktı. Bu maçta Serdar, 65. dakikada oyuna girdi ve 75. dakikada attığı kafa golüyle millî takımdaki ilk golünü, forma giydiği ilk maçta atmış oldu. Türkiye, Letonya karşısında 2-1'lik galibiyet aldı.

Serdar Dursun, Türkiye millî futbol takımı ile çıktığı ilk 7 maçında attığı 7 gol ile bu sayıya en çabuk ulaşan futbolcu rekorunu kırdı.

SERDAR DURSUN'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1998-2004 - Lorbeer Rothenburgsort

2004-2005 - SC V/W Billstedt

2005-2008 - Concordia Hamburg

2008-2010 - Hannover 96

Profesyonel kariyeri

2010-2011 - Hannover 96 II

2011-2014 - Eskişehirspor

2013 - Şanlıurfaspor (kiralık)

2013-2014B - Denizlispor (kiralık)

2014-2016 - Fatih Karagümrük

2016-2018 - Greuther Fürth

2018-2021 - Darmstadt 9

2021- Fenerbahçe

Millî takım kariyeri

2021 - Türkiye