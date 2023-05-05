Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!

Gerard Pique ve Shakira bu kez gündeme bir kavga olayıyla geldi. İspanyol futbolcunun, çocuklarını görmek istediği sırada Ünlü şarkıcının kardeşiyle yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:32
Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!
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Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın, 12 yıllık ilişkisinin bitmesinin ardında ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.

Eski Barcelonalı yıldızın, Kolombiyalı şarkıcıyı aldattığı ve Shakira'nın bunu yakaladığı ileri sürülmüştü. Ünlü çiftin bu olayın ardından evlerini ayırdığı belirtilmişti.

Pique ve Shakira bu kez başka bir olayla gündeme geldi.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GİTTİ

GOAL'ün Telemundo'ya dayandırdığı habere göre, Gerard Pique çocuklarını görmek için Shakira'nın Miami'deki evine gitti.

Emekli futbolcunun, çocuklarını görmek istediği sırada ünlü şarkıcıyla tartışmaya başladığı belirtilirken Shakira'nın erkek kardeşi Tonino'nun araya girdiği iddia edildi.

Habere göre, Tonino'nun tartışmaya dahil olmasıyla olay iyice büyürken Pique, Shakira'nın erkek kardeşiyle yumruk yumruğa kavga etti.

Kavganın polis memurları tarafından güçlükle yatıştırıldığı ifade edildi.


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