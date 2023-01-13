Pique'nin aldattığı Shakira'dan 'intikam' şarkısı: 'Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:57

İspanyol yıldız futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliklerini ‘aldatma’ iddialarının ardından sonlandıran Shakira, ayrılık temalı yeni şarkısı ‘Music Sessions #53'ü dinleyicileriyle buluşturdu.

Shakira’nın ‘atarlı’ sözleriyle eski eşi Pique’yi ve sevgilisini hedef aldığı öne sürüldü.

Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Kolombiyalı şarkıcının, yeni şarkısının sözleri şöyle:

“Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm.”

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

45 yaşındaki şarkıcının sözlerinde geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle Pique'ye gönderme yaptığı öne sürüldü.

Şarkı yayınlandığı ilk günde 63 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.