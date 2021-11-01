Getafe, Enes'in omuzlarında!
Getafe ligdeki ilk galibiyetini Enes Ünal'ın iki golüyle aldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Getafe sahasında oynadığı maçta Espanyol'u, Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Ligdeki ilk galibiyetini alan Getafe'nin gollerini 32 ve 58. dakikalarda Türk futbolcu Enes Ünal attı.
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 77. dakikada Jaime Mata ile değiştirilen Enes, 21. dakikada sarı kart gördü.
Espanyol'un tek golü 38. dakikada Sergi Gomez'den geldi.
Enes'in röveşata ile Espanyol'a karşı attığı ilk gol, İspanyol basınında Ronaldinho'nun Barcelona formasıyla 25 Kasım 2006'da Nou Camp'ta attığı ve kariyerinin en iyi golü olarak gösterilen gole benzetildi.
İspanyol basını, Enes'in Getafe'nin ligde kalma mücadelesinde en önemli silahı olduğunu yazarak, "Enes, Getafe'ye hayat verdi." ifadesini başlıklarında kullandı.
La Liga'da hafta içi oynanan 11. hafta maçlarında deplasmanda Granada ile 1-1 berabere kalan Getafe'nin tek golünü atan Enes'in ligde 3 golü bulunuyor.
Puanını 6'ya yükselten Getafe son sırada kalmaya devam ederken Espanyol ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.
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