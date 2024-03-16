Getafe evinde 3 puanı tek golle aldı

LaLiga karşılaşmasında Getafe ağırladığı Girona'yı 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 23:01
Getafe evinde 3 puanı tek golle aldı
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LaLiga 29. hafta karşılaşmasında Getafe konuk ettiği Girona'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 33. dakikada Yellu Santiago kaydetti.

Getafe bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Girona ise 62 puanda kaldı.

Getafe bir sonraki karşılaşmasında Sevilla'yı konuk ederken, Girona da Real Betis'i konuk edecek.


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