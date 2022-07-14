Giovanni Guidetti: 'Ankara'da güçlü bir takımız'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 23:46

A Milli Takım Başentrenörü Giovanni Guidetti, Tayland karşısında 3-1 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk seti kaybetmelerinin normal olduğunu belirterek, "Evimizde oynuyoruz. Pazar gününe kadar oynamak istiyoruz. İlk sette baskıyı üstümüzden atıp normal oyunumuza döndük." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı final mücadelesi verecekleri İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğuna ve her turnuvada şampiyonluğu hedeflediğine dikkati çeken İtalyan antrenör, "Yarı final maçı zor olacak. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İtalya her organizasyonun favori takımlardan fakat biz Ankara'da güçlü bir takımız." diye konuştu.

Milli oyuncular Eda Erdem Dündar ve Simge Şebnem Aköz de yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve finale kadar yürümek istediklerini dile getirdi.

Tayland'ın serviste ve defansta iyi olduğunu ve zor bir karşılaşmayı galibiyetle geride bıraktıklarına dikkati çeken kaptan Eda, "İlk seti basit hatalarımız fazla olunca kaybettik. Sonra ibre bize döndü şimdi yarı finaldeyiz. Şimdi mutluğumuzu yaşayacağız sonra rakibimiz İtalya'yı çalışmak için işlemlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takım liberosu Simge Şebnem Aköz de çok mutlu olduklarını kaydederek "Tayland, Avrupa voleyboluna ters bir ekip. İlk maçta karşılaşmak istemezdim. İlk maçı kazanmak önemli. Takım oyunumuzu devam ettirdik, direncimiz kırılmadı ve kazandık. Umut ediyorum ki Ankara'da, bu organizasyonun sonunda istediğimiz sonuca ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.