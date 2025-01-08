Gol yağmuruna sahne oldu: Türkiye Kupası'nda ilginç an!
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçında Kırklarelispor, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti. Gol duellosu şeklinde geçen maçta Bodrum FK'de Oğulcan Başol ilginç bir gole imza attı.
Kırklarelispor ile Bodrum FK, Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 31'i gösterdiğinde ilginç bir gol atıldı.
KALECİNİN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ
Karşılaşmanın henüz 19. dakikasında 2-0 geriye düşen Bodrum FK'de Oğulcan Başol, şaşkınlık yaratan bir gole imza attı.
Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yapacağı sırada top takım arkadaşına çarptı ve elinden düştü. Fırsatı değerlendiren Oğulcan Başol, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bodrum FK, 2 farklı geriye düştüğü maçta 21, 33 ve 37. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-2'ye getirdi. 45+2. dakikada ise Kırklarelispor'da Okan Derici skora dengeyi getirdi. Okan Derici bu golle hat-trick yaptı.
İşte Bodrum FK'nin dakika 31'de attığı gol:
?? İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BU!— A Spor (@aspor) January 8, 2025
?? Bodrum FK, Oğulcan Başol'un attığı bu ilginç gol ile Kırklarelispor karşısında skoru 2-1'e getirdi. pic.twitter.com/eGDBWhVg1j
Fotoğraf kaynağı A Spor
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