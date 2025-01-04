Beşiktaş, Bodrum FK maçı için biletlerde indirim yaptı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:40

Güncelleme: 04.01.2025 - 17:40

Beşiktaş, Bodrum FK ile oynanacak bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri 5 Ocak Pazar günü saat 11.00'de BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak. Biletler, 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, Sipay Bodrum FK maçına özel olarak bilet fiyatlarında indirim kararı almıştır.

Vakit; şanlı armamızın etrafında kenetlenme, Beşiktaşımızı başarılarla dolu güzel günlere taşıma vaktidir. Bu yolda camiamızın her bir ferdine görev düşmektedir.

Haydi Büyük Beşiktaş Taraftarı,

Siyahın yanında beyaz olmak için Tüpraş Stadyumu'nda buluşalım. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş!

Bilet Fiyatları

Loca 152: 12.500 TL

Loca 162: 12.500 TL

VIP 100: 10.000 TL

VIP 101-126: 8.500 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 2.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 2.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 2.500 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 2.250 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 2.250 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 2.000 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 1.750 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 1.500 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.300 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 600 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 550 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 550 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 500 TL

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını 5 Ocak Pazar saat 11.00 ile 6 Ocak Pazartesi saat 11.00 tarihleri arasında yapabilecektir.

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri, uygulama içerisinde yer alan bilet sekmesinde passo bilgileri ile giriş yaparak bilet satın al butonunu tıkladıktan sonra BJK SuperApp'e üye oldukları iletişim bilgisi ile öncelikli bilet satın alma fırsatından faydalanabilecektir. Ön satışa sunulan biletler sınırlı sayıdadır.

Sipay Bodrum FK maçında, 162 ve 152 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacaktır.