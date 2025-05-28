Görevini bıraktığı ileri sürülmüştü: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın aralarının kötü olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, bu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

ACUN ILICALI İDDİALARI YALANLADI

Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, "Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.